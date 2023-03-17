UEFA Konferans Ligi'nde kuralar çekildi

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turunun tamamlanmasının ardından çeyrek final ve yarı final kuraları çekildi.Kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA genel merkezinde gerçekleştirildi.Lech Poznan - FiorentinaGent - West Ham UnitedAZ Alkmaar - AnderlechtBasel - NiceLech Poznan/Fiorentina - Basel/NiceGent/West Ham United - AZ Alkmaar/AnderlechtKonferans Ligi'nde çeyrek final maçları 13 Nisan Perşembe günü oynanırken ikinci maçlar ise 20 Nisan'da gerçekleştirilecek.Yarı final müsabakaları ise 11 Mayıs Perşembe, rövanşları ise 18 Mayıs'ta yapılacak.2022/23 Avrupa Konferans Ligi finali 7 Haziran 2023'te Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak.Finali kazanan ekip, kendi yerel liginde Avrupa kupaları bileti alamaması halinde önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.UEFA Konferans Ligi finali geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlenmiş ve finalde Roma, Feyenoord'u 1-0 mağlup ederek kupanın ilk sahibi olmuştu.