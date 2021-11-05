UEFA'da Feghouli ve Berisha rakip oldu!

UEFA Avrupa Ligi 4. haftasının en iyi golleri oylamasında Galatasaraylı Feghouli ile Fenerbahçeli Berisha'nın golleri aday gösterildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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UEFA'da Feghouli ve Berisha rakip oldu!
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05 Kasım 2021 03:10
UEFA Avrupa Ligi resmi twitter hesabından yapılan haftanın golü oylamasına Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer aday çıktı.

Fenerbahçeli Mergim Berisha'nın Antwerp ağlarına gönderdiği estetik vuruşun yanı sıra Galatasaraylı Feghouli'nin Lokomotiv Moskova ağlarına gönderdiği plase şut haftanın golü adayları arasında gösterildi.

Ortaya çıkan 4 adaydan diğer ikisi ise West Ham'dan Said Benrahma'nın Genk'e attığı golün yanı sıra Ferencvaros Myrto Uzuni'nin Celtic ağlarına gönderdiği gol diğer adaylar oldu.


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