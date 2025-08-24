Udinese'den Zaniolo için açıklama!

Galatasaray'da geleceği belirsizliğini koruyan Nicolo Zaniolo için İtalya'dan yeni bir teklif geldi.





Serie A ekiplerinden Udinese, İtalyan yıldız için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sundu. Ancak Galatasaray, bu öneriyi reddetti.





İtalyan basınından Calcio Mercato'nun haberine göre, sarı-kırmızılılar, Zaniolo'nun kiralanmasına yalnızca zorunlu satın alma opsiyonu olması halinde sıcak bakıyor. Bu şartı karşılamayan Udinese'nin teklifine olumsuz yanıt verildi.

"ZANIOLO RÜYA GİBİ BİR OYUNCU"





Udinese Teknik Müdürü Gianluca Nani, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Nani, "Zaniolo çok üst düzey oyuncu. Büyük kulüpte ve önemli maaşı var. Onu rüya olarak görüyorum ama bazen rüyalar gerçekleşir." ifadelerini kullandı.





BARIŞ'IN DURUMU BELİRLEYİCİ OLACAK



Zaniolo'nun geleceği, Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın durumu netleştikten sonra daha da şekillenebilir.



ÜÇ FARKLI TAKIMA KİRALANDI



Nicolo Zaniolo, Galatasaray kariyeri boyunca sırasıyla; Atalanta, Aston Villa ve Fiorentina'ya kiralandı. Atalanta formasıyla 23 maçta 3 gol ve 3 asist ile oynayan Zaniolo, Aston Villa formasıyla 39 maçta 3 gol attı. İtalyan yıldız Fiorentina formasıyla 13 maça çıktı ancak gol veya asist katkısı sağlayamadı.



