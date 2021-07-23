Udinese'den Jens Stryger Larsen için açıklama

Galatasaray'ın transfer etmek istediği sağ bek Jens Stryger Larsen için Udinese'den açıklama geldi.



İtalyan basını kısa bir süre önce, Galatasaray'ın 30 yaşındaki sağ bek için Udinese ile 4 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaştığını öne sürürken, Danimarkalı isme yıllık Danimarkalı isme yıllık 1,6 milyon euro maaş ödeyeceğini iddia etti.



Bu gelişmelerin ardından Udinese Futbol Direktörü Pierpaolo Marino, Jens Stryger Larsen için açıklama yaptı. Pierpaolo Marino "Larsen'in piyasası çok, Galatasaray iyi bir teklif yaptı ve oyuncu bu teklifi düşünüyor. Bir yıllık sözleşmesi var ve biz yeni anlaşma yapmadık. Büyük ihtimalle ayrılacak ama ne zaman gideceği belli değil." dedi.



JENS STRYGER LARSEN KİMDİR?



Kariyerine ülkesinde Bröndby'de başlayan Larsen, 2013'te önce ülkesinde Nordsjaelland'a geçiş yaptı, ardından 1 sene sonra 670 bin euroya Austria Wien'e transfer oldu. Burada 3 sezon geçiren Danimarkalı, 2017'de 500 bin euro bedelle Udinese'ye imza attı. Udinese'de 140 maça çıkan Larsen, 5 gol ve 8 asistlik skor katkısı yaptı. Danimarka Milli Takımı ile Euro 2020'de boy gösteren Larsen, 42 kez milli olurken, 2 kez ağları sarstı.



