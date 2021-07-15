Udinese'den Galatasaray'a Larsen indirimi

Galatasaray'ın sağ bek hedefleri arasında yer alan Jens Stryger Larsen konusunda Udinese'den sürpriz bir hamle geldi.Hürriyet'in haberine göre; Sağ bek adayı Larssen için Udinese ile temasa geçen Galatasaray, kapının 4 milyon Euro'dan açılmasının ardından bekleyişe geçmişti. Önceleri 4 milyonda direten İtalyan ekibi 1 yıl daha sözleşmesi kalan Larsen için 1 milyon Euro indirime giderek 3 milyon Euro istedi.Sarı kırmızılılar ise Danimarkalı için 2 milyon Euro'luk resmi teklifte bulundu. 30 yaşındaki futbolcu da yıllık 1 milyon Euro talep ederken sarı kırmızılılar maliyeti de uygun olan bu oyuncu için Udinese ile temaslarını sıklaştırdı.Jens Stryger Larsen, Udinese formasıyla 140 maça çıkarken 5 gol atıp 8 asist yaptı.