Türkiye, 20 Yaş Altı Elit Lig üçüncü maçında konuk ettiği Portekiz'e 2-1 mağlup oldu.



U20 Milli Takım, 10. dakikada Halim Eroğlu ile öne geçti. Portekiz, bu gole 16. dakikada Joao Muniz ve 71. dakikada Manuel Mendonca ile cevap verdi.



Bu sonucun ardından Portekiz, grupta 6 puana yükseldi. U20 Milli Takımı, 2 puanda kaldı.



U20 Milli Takımımız bir sonraki maçta Almanya ile karşı karşıya gelecek. Portekiz İtalya ile puan mücadelesi verecek.



Stat: Spoint İnşaat Ümraniye Belediyesi



Hakemler: Alperen Güçyetmez, Ferit Özdemir, Anıl Cem Çil



Türkiye: Serhat Öztaşdelen, Furkan Demir, Ali Şahin Yılmaz, Efe Sarıkaya, Berkay Yılmaz (Dk. 46 Umut Erdem), Yusuf Sertkaya (Dk. 70 Furkan Yöntem), Baran Gezek (Dk. 86 Eren Öztürk), Emir Bars (Dk. 46 Efe Taylan Altunkara), Sami Satılmış (Dk. 90+1 Burak Gültekin), Halim Eroğlu (Dk. 70 Ahmet Karademir), İlkan Sever (Dk. 46 Mehmet Eray Özbek)



Portekiz: Fernandes, Noro, Francisco Rodrigues, Muniz, Barroso, Diego Rodrigues (Dk. 90+4 Arreiol), Mendonça, Rego (Dk. 84 Santos), Andrade (Dk. 63 Gonçalves), Ribeiro, Varela (Dk. 64 Jalo)



Goller: Dk. 10 Halim Eroğlu (Türkiye), Dk. 16 Muniz, Dk. 71 Mendonça (Portekiz)



Sarı kartlar: Dk. 28 Muniz, Dk. 74 Noro (Portekiz), Dk. 34 Furkan Demir, Dk. 87 Furkan Yöntem (Türkiye)



