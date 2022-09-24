U19 Milli Takımımız, UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaştı. Bulgaristan'da Albena 1 Stadyumu'nda oynanan ve İzlandalı hakem Helgi Mikael Jonasson'un yönettiği maçı ay-yıldızlılarımız 5-1 kazanmayı başardı.



U19 TAKIMIMIZ AZERBAYCAN MAÇINDA ŞOV YAPTI



8. dakikada Ayberk Karapo'nun attığı golle öne geçen millilerimizin diğer gollerini 10 ve 83. dakikalarda Hamza Akman, 28. dakikada penaltıdan Burak İnce, 76. dakikada Emir Ortakaya kaydetti. Azerbaycan'ın tek golünü ise 44. dakikada Akhundzade attı.



GRUPTA 4 PUANA ULAŞTIK



Bu sonucun ardından U19 Milli Takımımız 4 puana ulaştı. Bilindiği üzere millilerimiz ilk maçta Lüksemburg ile 4-4 berabere kalmıştı. İlk maçında Bulgaristan'a 1-0 kaybeden Azerbaycan ise puan alamadı.



BİR SONRAKİ RAKİP BULGARİSTAN



Ali Nadir Başkan'ın teknik direktörlüğündeki U19 Milli Takımımız bir sonraki maçını 27 Eylül Salı günü saat 17:00'de Bulgaristan ile oynayacak.



U19 Milli Takımımızın UEFA U19 Avrupa Şampiyonası Eleme Turu maçları nihai kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:



Kaleciler: Mehmet Erdoğan (Arabam.com Konyaspor), Jankat Yılmaz (Galatasaray A.Ş.)



Defans: Yaşar Kavas (1922 Konyaspor), Umut Erdem (Galatasaray A.Ş.), Emir Ortakaya (Göztepe A.Ş.), Bartu Kırtaş (İstanbulspor A.Ş.), Ayberk Karapo (Manisa Futbol Kulübü), Muhlis Dağaşan (PSV Eindhoven), Ali Şahin Yılmaz (Trabzonspor A.Ş.), Emir Tintiş (Vavacars Fatih Karagümrük)



Orta Saha: Furkan Yöntem (Altınordu), Sami Satılmış (Altınordu), Mehmet Ali Büyüksayar (Arabam.com Konyaspor), Burak İnce (Arminia Bielefeld), Yiğit Kerem (Bergama Belediyespor), , Bora Aydınlık (Fenerbahçe A.Ş.), Hamza Yiğit Akman (Galatasaray A.Ş.), Diren Dağdeviren (TSG 1899 Hoffenheim)



Forvet: Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor A.Ş.), Başar Önal (De Graafschap)





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