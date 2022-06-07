U16'da şampiyon Galatasaray oldu

Galatasaray U16 Takımı, Sivasspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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U16'da şampiyon Galatasaray oldu
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07 Haziran 2022 23:13
U16 Elit Gelişim Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu.

Sivasspor ile final maçında karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak 2021-2022 sezonu şampiyonu oldu.

Galatasaray'ın U19 Elit Gelişim Ligi takımı da geçtiğimiz günlerde şampiyonluk ipini göğüslemişti.

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