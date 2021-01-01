Tyrese Maxey, 76ers'dan ayrılmak istemiyor

Philadelphia 76ers guardı Tyrese Maxey'nin, takas söylentilerine rağmen 76ers'ta kalmak istediği kaydedildi.



KRON4 News'den Jason Dumas'a göre, Maxey'nin menajeri Rich Paul'un 76ers ekibiyle Ben Simmons'ın takası üzerinde çalıştığı, ancak Maxey'nin bu takas için oluşturulması planlanan pakete dahil edilmesinin beklenmediği belirtildi.



Sixers'ın karşılığında ne alacağına bağlı olarak, 20 yaşındaki oyuncunun Simmons'ın gitmesi durumunda daha büyük bir rol üstlenebileceği düşünülüyor.



Eski Kentucky guardı geçtiğimiz sezon oynadığı 61 maçta %46'lık şut isabetiyle 8.0 sayı, 2.0 asist ve 1.7 asist ortalamaları yakalamıştı.



