Hollanda Ligi'nin 18. haftasında Twente, sahasında Willem II ile karşı karşıya geldi. De Grolsch Veste'deki maçı Twente 6-2'lik skorla kazandı.



Twente'ye galibiyeti getiren golleri 12, 36 ve 50. dakikalarda Sem Steijn, 68. dakikada Van Wolfswinkel, 79. dakikada Michal Sadilek ve 90+2. dakikada Carel Eiting attı. Willem II'nin golleri 31. dakikada Raffael Behounek ve 40. dakikada Patrick Joosten'den geldi.



Twente'de 3 golle hat-trick yapan Steijn, 50. dakikadaki golünü penaltıdan kaydetti.



Bu sonucun ardından Twente, ligde 34 puana yükseldi. Willim II, 22 puanda kaldı.



Twente, ligin bir sonraki haftasında NAC Breda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Willem II, sahasında Feyenoord'u ağırlayacak.



UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Twente, 30 Ocak'taki maç haftasında ise bu kez Beşiktaş'ı konuk edecek.



