Tuzlaspor: ''Konumumuzu hak etmiyoruz''

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık, Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Sakaryaspor'a 3-1 yenildikleri maçta oyunun hakimi olduklarını ancak istemedikleri bir sonucun ortaya çıktığını söyledi.



Kocabıyık, Pendik Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Maçta oyunun hakimi olduklarını belirten Kocabıyık, "Skor istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Oyunda istediklerimizi yaptık. Ayağa paslarla topa sahip olmayı amaçlıyorduk. Sakaryaspor'un da ileride böylece oyundan düşeceğini tahmin ediyorduk. Bu da tuttu. Oyuncularımızla net pozisyonlar bulduk ancak son vuruşu yapamadığımız için maçı kaybettik. Şu anki konumumuzu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Ligin üst sıralarındaki takımlara karşı iyi oynuyoruz. Uzun zamandır kaybetmeyen Sakaryaspor'u yenebilirdik." ifadelerini kullandı.



Müsabakadaki hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Kocabıyık, "7 oyuncunun değiştiği ve VAR incelemelerinin olduğu bir maçta 4 dakika uzatma verilmesini anlamadık. Takım olarak yükleniyoruz ve emek veriyoruz ama karşılığını alamıyoruz. Hakemlerden daha dikkatli olmalarını rica ediyoruz." diye konuştu.









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