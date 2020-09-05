Tuttur.com ile maç önü; Portekiz - Hırvatistan

Uluslar Ligi ilk hafta maçında Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. İki takım da Uluslar Ligi'ne iddialı başlama amacında.
Tuttur.com'da Portekiz - Hırvatistan maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Portekiz son 6 maçında 5 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.
- Hırvatistan'ın son 6 maçta yenilgisi yok.
- Portekiz'in son 5 maçının 4'ü 3 gol ve üzerinde bitti.
- Hırvatistan'ın oynadığı son 6 maçta golsüz biten maçı yok.
EKSİKLER, CEZALILAR
Portekiz: Ronaldo
Hırvatistan: Modric, Rakitic, Pongracic
MUHTEMEL 11'LER
Portekiz: Patricio, Guerreiro, Dias, Pepe, Semedo, Moutinho, Pereira, Neves, Silva, Fernandes, Felix
Hırvatistan: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Caleta-Car, Barisic; Brozovic, Kovacic; Perisic, Vlasic, Rebic; Petkovic
Tuttur.com'da Portekiz - Hırvatistan maçına hemen iddaa oynayabilirsiniz.
TUTTUR.COM'DA HEMEN OYNA
NOT: Tuttur.com'da En Çok Oynanan Kuponlara, En Çok Oynanan Maçlara, En İyilere ve Bahisin Kralları'na ulaşabilir ve daha kolay kazanabilirsiniz.
DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER
- Portekiz son 6 maçında 5 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.
- Hırvatistan'ın son 6 maçta yenilgisi yok.
- Portekiz'in son 5 maçının 4'ü 3 gol ve üzerinde bitti.
- Hırvatistan'ın oynadığı son 6 maçta golsüz biten maçı yok.
EKSİKLER, CEZALILAR
Portekiz: Ronaldo
Hırvatistan: Modric, Rakitic, Pongracic
MUHTEMEL 11'LER
Portekiz: Patricio, Guerreiro, Dias, Pepe, Semedo, Moutinho, Pereira, Neves, Silva, Fernandes, Felix
Hırvatistan: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Caleta-Car, Barisic; Brozovic, Kovacic; Perisic, Vlasic, Rebic; Petkovic