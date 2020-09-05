Tuttur.com ile maç önü; Portekiz - Hırvatistan

UEFA Uluslar Ligi mücadelesinde Portekiz ile Hırvatistan kozlarını paylaşacak.

Tuttur.com ile maç önü; Portekiz - Hırvatistan
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05 Eylül 2020 07:54
Uluslar Ligi ilk hafta maçında Portekiz ile Hırvatistan karşı karşıya geliyor. İki takım da Uluslar Ligi'ne iddialı başlama amacında.

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DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

- Portekiz son 6 maçında 5 galibiyet 1 mağlubiyet aldı.

- Hırvatistan'ın son 6 maçta yenilgisi yok.

- Portekiz'in son 5 maçının 4'ü 3 gol ve üzerinde bitti.

- Hırvatistan'ın oynadığı son 6 maçta golsüz biten maçı yok.

EKSİKLER, CEZALILAR

Portekiz: Ronaldo

Hırvatistan: Modric, Rakitic, Pongracic

MUHTEMEL 11'LER

Portekiz: Patricio, Guerreiro, Dias, Pepe, Semedo, Moutinho, Pereira, Neves, Silva, Fernandes, Felix

Hırvatistan: Livakovic; Jedvaj, Lovren, Caleta-Car, Barisic; Brozovic, Kovacic; Perisic, Vlasic, Rebic; Petkovic



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