Tuta'da önce check-up, sonra imza!

Fenerbahçe, defans oyuncusu Tuta'ya imza attırmadan önce kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Tuta'da önce check-up, sonra imza!
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16 Ocak 2025 11:23
Son güncelleme 16 Ocak 2025 11:25
Fenerbahçe'nin 10 milyon Euro bonservis bedeli ödeyip, transfer etmeyi planladığı Lucas Silva Melo ya da kısaca Tuta'nın sağlık durumu tam bir bilmece.

Brezilyalı stoper, bir ay önce baldırından sakatlandı. Eintracht Frankfurt'un Freiburg'u 4-1 yendiği maçta da son 10 dakikada oyuna girdi.

KAPTANLIK BİLE YAPTI

Frankfurt, Tuta'yı yazın satmayı planlıyordu. Brezilyalı oyuncu çok fazla hata yapmıştı. Teknik Direktör Dino Toppmöller'in elinde alternatifi bulunmadığı için neredeyse her zaman oynasa da nadiren üst seviyeye çıktı. Bu sezon tam form tutmuşken, hatta bir maça kaptan olarak çıkmışken, talihsiz bir şekilde sakatlandı.

NE ZAMAN HAZIR OLUR?

Kanarya, Tuta ile resmi sözleşme imzalamadan önce Brezilyalı'yı kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirecek. Sambacının form tutmasının en az bir ayı bulmasından korkuluyor. Tuta, Mourinho'nun setlerini öğrenmek için de uzun bir zaman harcayacak. 

PAZARTESİ GELMESİ BEKLENİYOR

Tuta'nın pazartesi günü İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçeceği, ardından da kendisini Fenerbahçeli yapacak sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

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