Türkiye Voleybol Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Göksu'ya son veda

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu için federasyonun merkez yerleşkesinde cenaze töreni düzenlendi.



TVF'nin Ankara'daki merkezinde yapılan törene, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, merhumun eşi Songül Göksu, kızları Rezzan Sale ile İldem Sevsay ve merhumun yeğeni Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu'nun yanı sıra spor camiasından çok sayıda kişi katıldı.



Mehmet Akif Üstündağ törende yaptığı konuşmada, "Hayatımın en zor konuşmasıdır diyebilirim, 16 yıldır bir gün yanımdan ayrılmayan dostum yok. Bu ülkede adam gibi adam olan dostum yok. Şu gördüğünüz her yerde, her karışta izi olan dostum yok, yol arkadaşım yok, ailesinin ve sevenlerinin herkesin başı sağ olsun. Ama biz bu kadar emeği olan kendisi olmasa da kendisini yaşatmak zorundayız, görevimiz de bu. Arkada bir salon yaptık, açılışını yapmak üzereyiz orada ilk turnuvayı kendisi başlattı, kendisi son gününü bitiremedi. O salonun adına isim ararken kendisine kısmet oldu, yönetim kurulu arkadaşlarımın da desteğiyle yeni yaptığımız bir haftadır faaliyete geçen o salonun adı Ahmet Göksu Voleybol Salonu olacaktır ve böyle de anacağız, böyle yaşatacağız. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum, tüm camiaya başsağlığı diliyorum. Hepinize bir teması vardı, hepinizle bir ilişkisi vardı. Lütfen herkes hakkını helal etsin, o yaşadığı sürece herkese hakkını helal eden bir adamdı, mekanı cennet olsun, Allah cennette buluştursun, diyorum. Hepimizin başı sağolsun." ifadelerini kullandı.



Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır da "Türk voleybolunun, Türk sporunun Ahmet abisini kaybettik, konuşmak zor. Birkaç gün öncesine kadar aynı enerjisiyle maçları seyrediyordu, birlikte çok organizasyonda bulunduk. Beraber sporcularımızı alkışladık, yenildiklerinde teselli ettik, kazananlara ödüller verdik. Bizi her organizasyonda, her voleybol maçında güler yüzüyle yakın ilgisiyle karşıladı. Türk voleyboluna, Türk sporuna üstün hizmetlerde bulundu. Bu vesileyle Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'ın da taziyelerini iletmek istiyorum. Mekanı cennet olsun, Rabbim rahmetiyle muamele eylesin, arkasından dua edecek çok insan var dualarımız kabul olsun. Yakınlarına ve sevenlerine, Türk voleybol ve Türk spor ailesine Allahü Teala'dan sabrı cemil niyaz ediyorum." diye konuştu.



Basın mensuplarının soruları üzerine duygularını açıklayan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç da şunları söyledi:



"Ailesine, spor camiasına, TVF Başkanımız ve yönetim kurulu üyelerine sabırlar diliyorum, metanet diliyorum, zor bir süreç, çok değerli bir spor adamını kaybettik. Fenerbahçe Kulübü Başkanı olarak şunu söyleyebilirim, 6 sene boyunca sadece iyiliğini gördük, dostluğunu gördük, başımız sıkıştığı zaman desteğini gördük, yeri geldi bize yol gösterdi, yeri geldi biz ona danıştık. Son derece fair-play ruhlu vicdanlı, merhametli, iyilik dolu bir insandı. İyi insanların azaldığı bir ülkede örnek gösterilecek bir spor adamıydı. Fair-play ruhunun her geçen gün azaldığı Türk sporunda, fair-play için örnek gösterilebilecek bir insandı, onun için hem ülke sporunun geneli hem de ülke voleybolu için çok değerli kıymetli bir dostumuzu, abimizi kaybettik. Başımız sağolsun. Sayın başkanın da dediği gibi ismi yeni salonda yaşatılacak, isim ararken ona nasip oldu dedi, keşke ona nasip olmasaydı. Keşke hayatta olsaydı da başka birinin ismi verilseydi ama ismi de yaşatılacağı bir spor salonuna verilecek. Acılı sürecin tek ilacı zaman, herkesin de ifade ettiği gibi unutulmayacak bir insanı kaybettik, Allah rahmet eylesin."



Törenin ardından merhumun cenazesi, Gölbaşı Mezarlık Camisi'ne götürüldü. TVF Asbaşkanı Ahmet Göksu'nun naaşı, burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Gölbaşı Merkez Mezarlığı'nda defnedilecek.





