Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağı Kızılcahamam'da yapıldı

2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın ilk ayağoı Ankara Kızılcahamam'da start verdi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) koordinesinde Ankara Doğa Sporları ve Offroad Spor Kulübü (ANDOFF) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda Kızılcahamam Offroad Park'ta düzenlenen sezonun ilk yarışına 20 araç ile biri kadın 40 pilot katıldı.



Kızılcahamam'da 15 zorlu engelin yer aldığı 10,3 kilometrelik parkurda düzenlenen yarışta birinciliği Bekir Başkan-Hande Erdoğan çifti kazandı. Şehmuz Oğuz-Harun Ulusoy ekibi ikinciliği ve Ali Seyda Kıvrak-Serkan Sivri ekibi de üçüncü sırada yarışı tamamladı. Takımlar sıralamasında birinciliği ise eşit puana sahip Akdeniz Offroad ve Akın Offroad takımları paylaştı.



PETLAS 2023 Türkiye Offroad Şampiyonası'nın 2. ayağı, 22-23 Temmuz'da Denizli'de düzenlenecek.





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