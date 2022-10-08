Türkiye Off-Road Şampiyonası başladı!

Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı, Denizli'de başladı.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan, Denizli Off-Road Kulübü (DENDOFF), ICRYPEX ile Merkezefendi Belediyesinin katkılarıyla Çakmak Mahallesi'ndeki Merkezefendi Belediyesi Off-Road Pisti'nde organize edilen yarışlarda, 30 araç ile 60 sporcu start aldı.
Yarışların ilk gününde sürücüler, 10 kilometrelik parkuru 4 kez turladı.
Şampiyonada 6. ayak yarışları, sporcuların 3 kez turlayacağı 6 kilometrelik Kazım Arslan Seyirci Özel Etabı ile sona erecek.
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan, Denizli Off-Road Kulübü (DENDOFF), ICRYPEX ile Merkezefendi Belediyesinin katkılarıyla Çakmak Mahallesi'ndeki Merkezefendi Belediyesi Off-Road Pisti'nde organize edilen yarışlarda, 30 araç ile 60 sporcu start aldı.
Yarışların ilk gününde sürücüler, 10 kilometrelik parkuru 4 kez turladı.
Şampiyonada 6. ayak yarışları, sporcuların 3 kez turlayacağı 6 kilometrelik Kazım Arslan Seyirci Özel Etabı ile sona erecek.
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