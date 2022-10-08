Türkiye Off-Road Şampiyonası başladı!

Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayak yarışları Denizli'de başladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Off-Road Şampiyonası başladı!
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08 Ekim 2022 21:52
Petlas 2022 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 6. ayağı, Denizli'de başladı.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan, Denizli Off-Road Kulübü (DENDOFF), ICRYPEX ile Merkezefendi Belediyesinin katkılarıyla Çakmak Mahallesi'ndeki Merkezefendi Belediyesi Off-Road Pisti'nde organize edilen yarışlarda, 30 araç ile 60 sporcu start aldı.

Yarışların ilk gününde sürücüler, 10 kilometrelik parkuru 4 kez turladı.

Şampiyonada 6. ayak yarışları, sporcuların 3 kez turlayacağı 6 kilometrelik Kazım Arslan Seyirci Özel Etabı ile sona erecek.

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