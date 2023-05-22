Türkiye'nin yeni yeteneği: İskender Zülfikari

Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, FIA'nın sıralamasında 5218 puanla zirvede yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye'nin yeni yeteneği: İskender Zülfikari
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22 Mayıs 2023 16:25
Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, FIA Uluslararası Karting Sıralaması'nda 5 bin 218 puanla ilk sıraya yükseldi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, FIA Karting web sitesinde yayımlanan sıralamada tüm kategorilerden 915 sporcu yer aldı. İskender Zülfikari sıralamada 5 bin 218 puanla ilk sıraya çıktı.

Milli sporcu, 2023 sezonuna WSK Champions Cup birinciliği ile başlamıştı. İskender, son olarak ACI İtalya Karting Şampiyonası ilk ayak ikinci yarışını birincilikle tamamlamıştı.

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