Türkiye'nin yeni yeteneği: İskender Zülfikari

Milli karting sporcusu 11 yaşındaki İskender Zülfikari, FIA Uluslararası Karting Sıralaması'nda 5 bin 218 puanla ilk sıraya yükseldi.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından yapılan açıklamaya göre, FIA Karting web sitesinde yayımlanan sıralamada tüm kategorilerden 915 sporcu yer aldı. İskender Zülfikari sıralamada 5 bin 218 puanla ilk sıraya çıktı.



Milli sporcu, 2023 sezonuna WSK Champions Cup birinciliği ile başlamıştı. İskender, son olarak ACI İtalya Karting Şampiyonası ilk ayak ikinci yarışını birincilikle tamamlamıştı.



