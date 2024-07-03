Türkiye Motokros Şampiyonası'nda heyecan, hafta sonu Gönen'de yaşanacak

2024 Türkiye KAYO Motokros Şampiyonası'nın 2. ayağı, 6-7 Temmuz tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek.Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Gönen ilçesindeki Şakir Şenkalaycı Motokros Parkuru'nda gerçekleştirilecek organizasyona yurt dışından sporcular da katılacak.Sürücüler, organizasyonda MX, MX1, MX2, MX2 gençler, MX125, MX senior, kadınlar, veteran, 50cc (mini elektrikli), 65cc ve 85cc sınıflarında yarışacak.Antrenman ve sıralama turları, 6 Temmuz Cumartesi günü, iki etaptan oluşan yarışlar ise 7 Temmuz Pazar günü yapılacak.