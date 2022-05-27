İLK GOL KAYSERİSPOR'DAN

SİVASSPOR BASKISI VE GOL

90 DAKİKADA KAZANAN ÇIKMADI

GRADEL, SAHNEDE

İLHAN PARLAK, DENGE GETİRDİ

111'DE GİRDİ, 113'TE GOLÜ ATTI

KUPA SİVASSPOR'UN

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



UZATMA DAKİKALARI

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Sivasspor, uzatmalarda sonucunda 3-2'lik skorla kazandı. Sivasspor, böylece tarihinde ilk kez Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.Karşılaşmadaki ilk gol Kayserispor'dan geldi. 33. dakikada Ramazan Civelek attığı golle Kayserispor'u finalde 1-0 öne geçirdi.İlk yarının kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Kayserispor, soyunma odasına 1-0 önde gitti.Sivasspor, soyunma odasından baskıyla döndü. Rıza Çalımbay'ın ekibi üst üste pozisyonlarla rakip kalede tehlikeli olurken, aradığı golü 60. dakikada Aaron Appindangoye'nin ayağından geldi ve skor 1-1'e geldi.Karşılaşmanın ikinci yarısında Sivasspor, daha etkin takım olarak gözükürken, 90 dakikada kazanan çıkmadı ve maçın normal süresi 1-1 sona erdi.Sivasspor, ilk uzatma devresinde golü buldu. 95. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Max Gradel, düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.Kayserispor'da İlhan Parlak, 107. dakikada skoru 2-2'ye getirdi. Tecrübeli golcü, sağ kanattan gelen ortada şık bir kafa vuruşu yaparak eşitliği sağladı.Sivasspor'da 111. dakikada oyuna dahil olan Mouassa Konate, 113. dakikada Kayode'nin pasında takımını bir kez daha öne geçirdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Sivasspor, mücadeleden 3-2 galibiyetle ayrılarak tarihinde Türkiye Kupası'nı ilk kez kazandı.1. dakikada soldan ceza sahasına giren Gradel'in vuruşunda top savunmadan döndü. Altıpasın sol çaprazında topu önünde bulan Grandel'in yaptığı ikinci vuruşta ise kaleye paralel giden meşin yuvarlak yandan auta çıktı.14. dakikada gelişen Yukatel Kayrerispor atağında Mustafa Pektemek'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Emrah Başsan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak son anda araya giren Appindangoye'den döndü.25. dakikada Bertolacci'nin soldan kullandığı kornerde, arka direkte iyi yükselen Thiam'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.33. dakikada Yukatel Kayserispor 1-0 öne geçti. Carole'ün soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Uğur Çiftçi'nin uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Ramazan Civelek, ceza yayının sağ tarafında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0.38. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un sağdan ortasına kale önünde müsait durumda bulunan Ulvestad'ın kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.43. dakikada Yukatel Kayserispor ikinci gole çok yaklaştı. Emrah Başsan'ın pasıyla soldan ceza sahasına giren Thiam'ın şutunda, top yan direğe çarparak dışarı gitti.Yukatel Kayserispor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.60. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği yakaladı. Gradel'in orta sahadan kullandığı uzun serbest atışta Yatabare, ceza yayı üzerinde topu kafayla Appindangoye'nin önüne indirdi. Appindangoye'nin ceza sahası içinde kaleci Lung ile karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.75. dakikada Sivasspor ikinci gole çok yaklaştı. Fajr'ın sağ kanatta son çizgiye yakın bir noktadan kullandığı serbest atışa ceza sahasında iyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda, kaleci Lung topu kornere çeldi.81. dakikada gelişen Sivasspor atağında Ahmet Oğuz'un sağdan ortasına ön direkte Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine plase vuruşunda, kaleci Lung gole izin vermedi.Karşılaşmanın normal süresi 1-1 berabere tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.95. dakikada Sivasspor öne geçti. Fajr'ın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Gradel'in uzak köşeye şık vuruşunda, meşin yuvarlak direğe çarparak ağlarla buluştu: 1-2.107. dakikada Kayserispor beraberliği sağladı. Hosseini'nin sağ çaprazdan ortasına ceza sahasında iyi yükselen İlhan Parlak'ın kafa vuruşunda, yere çarpan meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 2-2.113. dakikada Demir Grup Sivasspor üçüncü golü buldu. Fajr'ın ara pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Kayode, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Konate, altıpas içinde yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-3.Karşılaşmadan 3-2 galip ayrılan Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk şampiyonluğunu elde etti. Sivasspor, gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.Atatürk OlimpiyatHalil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar UyarcanLung, Onur Bulut, Hosseini, Attamah (Dk. 100 Cardoso), Carole, Kemen (Dk. 100 İlhan Parlak), Ramazan Civelek (Dk. 90+3 İbrahim Akdağ), Bertolacci (Dk. 84 Campanharo), Emrah Başsan, Thiam (Dk. 100 Abdulkadir Parmak), Mustafa Pektemek (Dk. 78 Gavranovic)Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 99 Kayode), Ulvestad (Dk. 120+3 Kerem Atakan Kesgin), Fajr (Dk. 120+3 Ziya Erdal), Gradel (Dk. 117 Goutas), Yatabare (Dk. 111 Konate)Dk. 33 Ramazan Civelek, Dk. 107 İlhan Parlak (Yukatel Kayserispor), Dk. 60 Appindangoye, Dk. 95 Gradel, Dk. 113 Konate (Demir Grup Sivasspor)Dk. 74 Carole, Dk. 105 İbrahim Akdağ, Dk. 120+3 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 97 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 120+2 Konate (Demir Grup Sivasspor)