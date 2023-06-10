Türkiye Karate Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları yapıldı

Kırşehir'de düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nda ilk gün müsabakaları geride kaldı.

Kırşehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonaya 53 ilden 323 sporcu katılıyor.



Çekişmeli görüntülere sahne olan şampiyonanın ilk gün müsabakalarında küçükler alt yaş erkekler kategorisinde Anıl Mert İmre, küçükler üst yaş erkeklerde Nedim Ege Cengiz ve yıldız erkeklerde Arif Mete Ceylan birinci oldu.



Yıldızlar erkekler kategorisinde ise 34 kiloda Ahmet Çalışkan, 38 kiloda Emir Ali Yürür, 42 kiloda Abidin Efe Gürsu, 46 kiloda Abdülsamet Şahin, 50 kiloda Muhammed Ali Baş, 54 kiloda Yiğit Günaydın, 58 kiloda Baran Kural, 58+ kiloda da Kayra Yağlı birincilik elde etti.



Şampiyona, yarınki müsabakalarla tamamlanacak.



