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Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, Zonguldak'ta başladı

Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, Zonguldak'ta düzenlenen açılış töreniyle başladı.

calendar 27 Haziran 2025 22:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, Zonguldak'ta başladı
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Zonguldak Kozlu Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, sporcular kortej geçişi gerçekleştirdi.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, açılışta, organizasyona ev sahipliği yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyduklarını söyledi.

Ülkenin dört bir yanından gelen sporcuların yalnızca bireysel başarılar için değil, aynı zamanda milli formayı giyme hayaliyle tatamiye çıktığını belirten Hacıbektaşoğlu, "Organizasyon sporun centilmenlik ilkesini yaşatırken, aynı zamanda Türk karatesinin gelişimini temsil eden önemli adımdır." diye konuştu.


Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir de inşa edilen spor salonları ve tesisleri doldurmanın görevleri olduğunu kaydetti.

Plaket takdiminin gerçekleştirildiği törende, Vali Hacıbektaşoğlu'nun işaretiyle müsabakalara başlandı.

Dereceye giren bazı sporculara ödüllerinin verildiği törende, hatıra fotoğrafı çektirildi.

Ümitler, gençler, 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde 1500'ü aşkın sporcunun katılımıyla düzenlenen organizasyonun ikinci etabı, 29 Haziran'da sona erecek.


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