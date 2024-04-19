Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş ceza

VavaCars Fatih Karagümrük Kulübü, bakım yapacak stadyum ve tesisi olmadığı için Ziraat Mühendisi bulundurmadığını, bu sebeple de Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan tekrar ceza aldığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kamuoyunun bilgisine yorumsuz sunuyoruz!!" denildi.



İşte Karagümrük'ün açıklaması:



"Kamuoyunun Dikkatine;



Çim saha bakımı yapacak stadyumu ve tesisi olmayan kulübümüz, Ziraat Mühendisi bulundurmadığı için TFF temsilciler raporu ile Disiplin Kurulu'na sevk olan kulübümüz, PFDK kararı ile tekrar ceza almıştır.



Kamuoyunun bilgisine yorumsuz sunuyoruz!!"



BİR ADIM GERİDEN;

PFDK NEDEN CEZA VERDİ?



Profesyonel Disiplin Kurulu'ndan bugün yapılan açıklamada, "VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübünün, çim saha sorumlusunun stadyum denetimi ile müsabaka organizasyon toplantısına katılmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir." denildi.





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