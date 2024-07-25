Türk temsilcileri, Avrupa'da hata yapmadı!

Avrupa arenasında 2024-25 sezonu heyecanı başladı. Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Fenerbahçe, Trabzonspor ve RAMS Başakşehir, oynadıkları ilk karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ülke puanına büyük katkı sağladı.
FENERBAHÇE 7 GOLLÜ MAÇTA GALİP
İlk temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaştı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri 7 golün çıktığı karşılaşmada rakibini 4-3 yendi ve Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı aldı.
TRABZONSPOR HATA YAPMADI
Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen maçı Bordo-mavililer, Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle 2-0 kazandı ve Trabzon'daki rövanş öncesi avantajlı duruma geçti.
BAŞAKŞEHİR'DEN FARKLI ZAFER
Son temsilcimiz Başakşehir, kendi sahasında gol oldu yağdı. UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı ağırlayan Başakşehir mücadeleyi 6-1 kazandı.
Çağdaş Atan'ın ekibi tur için dev bir avantajı elde etti.
FENERBAHÇE 7 GOLLÜ MAÇTA GALİP
İlk temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında İsviçre temsilcisi Lugano ile deplasmanda karşılaştı.
Jose Mourinho'nun öğrencileri 7 golün çıktığı karşılaşmada rakibini 4-3 yendi ve Kadıköy'de oynanacak rövanş maçı öncesi avantajı aldı.
TRABZONSPOR HATA YAPMADI
Bir diğer temsilcimiz Trabzonspor ise UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Slovakya ekibi Ruzomberok ile karşı karşıya geldi.
Oldukça çekişmeli geçen maçı Bordo-mavililer, Trezeguet ve Cihan Çanak'ın golleriyle 2-0 kazandı ve Trabzon'daki rövanş öncesi avantajlı duruma geçti.
BAŞAKŞEHİR'DEN FARKLI ZAFER
Son temsilcimiz Başakşehir, kendi sahasında gol oldu yağdı. UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turunda San Marino temsilcisi La Fiorita'yı ağırlayan Başakşehir mücadeleyi 6-1 kazandı.
Çağdaş Atan'ın ekibi tur için dev bir avantajı elde etti.
✅Fenerbahçe
✅Trabzonspor
✅Başakşehir
🔔Yeni sezonun ilk Avrupa haftasında 3'te 3. pic.twitter.com/ISo49uQIGe
— Sporx (@sporx) July 25, 2024
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