Türk Telekom'da yaprak dökümü

Türk Telekom Basketbol Takımı, 5 oyuncusuyla yollarını ayırdığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Türk Telekom'da yaprak dökümü
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21 Haziran 2023 19:59
Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, 5 oyuncuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Axel Bouteille, Jerian Grant, Erkan Yılmaz, Berk Demir ve Emircan Koşut'a bugüne kadar takımımıza yaptıkları hizmetler ve sundukları katkı için teşekkür ediyoruz. Kendilerine yeni yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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