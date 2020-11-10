Türk Telekom, Bosna Hersek deplasmanında Igokea'yla karşılaşacak

Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında 11 Kasım Çarşamba günü Bosna Hersek deplasmanında Igokea'yla karşılaşacak.

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Türk Telekom, Bosna Hersek deplasmanında Igokea'yla karşılaşacak
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10 Kasım 2020 15:22
Türk Telekom Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi G Grubu 2. haftasında 11 Kasım Çarşamba günü Bosna Hersek ekibi Igokea'ya konuk olacak.

Laktasi şehrindeki SD Laktasi Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak.

Grubundaki ilk maçında İsrail ekibi Hapoel Bank Yahav'ı Ankara'da 98-94 yenen Türk Telekom, sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Ligde ve Avrupa'da oynadığı son 7 maçı da kazanan mavi-beyazlılar, Bosna Hersek deplasmanında da galibiyet serisini sürdürmeye çalışacak.

Igokea ise gruptaki ilk maçında Fransa'da Limoges'a 80-75 yenildi.



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