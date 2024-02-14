Türk tekvandoculardan 7 madalya

Antalya'da düzenlenen 11. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın altıncı gününde olimpik puan da veren büyük kadınlar kategorisinde Türk sporcular, 2'si altın 7 madalya kazandı.



Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen turnuvada yaklaşık 60 ülkeden 1900 sporcu mücadele ediyor.



Organizasyonun altıncı gününde büyük kadınlar kategorisinde müsabakalar yapıldı.



Toplam 8 sıklette yapılan müsabakalar sonucunda Türk sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 7 madalya elde etti.



Turnuvada, Emine Göğebakan (46 kilo) ve Elif Sude Akgül (49 kilo) altın madalyanın sahibi oldu.



Zehra Begüm Kavukcuoğlu (+73 kilo) gümüş madalya kazanırken, Fatma Keleş (46 kilo), Aleyna Demir (49 kilo), Şahsenem Bağator (62 kilo) ve Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo) ise bronz madalya elde etti.



Turnuvanın son gününde büyük erkeklerde müsabakalar yapılacak.



