Türk takımları Avrupa kupalarında bu hafta 15 maça çıkacak

Türkiye'den 2024-25 sezonunda erkeklerde 10, kadınlarda ise 4 takım Avrupa kupalarında yoluna devam ediyor.



Erkekler THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkim ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.



Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda ise Galatasaray Çağdaş Faktoring ve Beşiktaş Türkiye adına parkeye çıkıyor.



THY EuroLeague'de bu hafta Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes ikişer maça çıkacak. FIBA Avrupa Kupası'nda ise bu hafta TOFAŞ'ın grubunda karşılaşma oynanmayacak.



Türk takımlarının bu hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:



THY EuroLeague



17 Aralık Salı:



22.30 Barcelona (İspanya)-Fenerbahçe Beko





18 Aralık Çarşamba:



20.30 Anadolu Efes-Kızılyıldız (Sırbistan)





19 Aralık Perşembe:



22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Fenerbahçe Beko



20 Aralık Cuma:



20.30 Anadolu Efes-Partizan (Sırbistan)







BKT Avrupa Kupası:



17 Aralık Salı:



19.00 Bahçeşehir Koleji-Dreamland Gran Canaria (İspanya)





18 Aralık Çarşamba:



20.30 Cedevita Olimpija (Slovenya)-Türk Telekom



21.00 Hapoel Shlomo (İsrail)-Beşiktaş Fibabanka (Bulgaristan'da oynanacak)







Basketbol Şampiyonlar Ligi:



17 Aralık Salı:



22.00 Filou Oostende (Belçika)-Aliağa Petkim



22.30 RASTA Vechta (Almanya)-Galatasaray



18 Aralık Çarşamba:



20.30 Manisa Basket-FMP (Sırbistan)



23.00 Saint-Quentin Basketbol (Fransa)-Karşıyaka



Kadınlar FIBA Avrupa Ligi:



18 Aralık Çarşamba:



19.00 ÇBK Mersin-Beretta Famila Schio (İtalya)



21.30 Umana Reyer Venezia (İtalya)-Fenerbahçe Opet





Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:



18 Aralık Çarşamba:



20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-Kızılyıldız (Sırbistan)





19 Aralık Perşembe:



20.00 Beşiktaş-InvestInTheWest Enea Gorzow (Polonya)



