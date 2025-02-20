Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Polonya'nın BKS Bostik takımını 3-0 biten karşılaşmada altın setle yenerek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda yarı finale yükseldi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Şubat 2025 20:29
Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final rövanşında Türk Hava Yolları, konuk ettiği Polonya'nın BKS Bostik takımını 3-0 biten karşılaşmada altın setle yenerek yarı finale çıktı.  Turun ilk karşılaşmasını 3-1 kaybeden Türk Hava Yolları, Polonya temsilcisini rövanşta 25-19, 25-15 ve 25-20'lik setlerle 3-0, altın sette de 15-7 yenerek adını son dört takım arasına yazdırdı.

Türk Hava Yolları'nın yarı finaldeki rakibi İtalyan ekibi Igor Gorgonzola Novara oldu. 

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Tamas Jambor (Macaristan), Lyubomir Sirakov (Bulgaristan)

Türk Hava Yolları: Tuğba İvegin, Karmen Aksoy, Vasilantonaki, Bergmann, Büşra Kılıçlı, Ratzke (Melis Yılmaz, Diana Duarte)

BKS Bostik: Borowczak, Orzylowska, Nowicka, Piasecka, Pacak, Laak (Drabek, Abramajtys, Szewczyk, Angelina, Brzoza, Suska)

Setler: 25-19, 25-15, 25-20, 15-7

Süre: 86 dakika (21, 25, 26, 14)


*** Sabit ihtimalli ganyanda, %50'ye varan ek KAZANÇ! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery