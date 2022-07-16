BEŞİKTAŞ MİRHAN İLE ANLAŞMA AŞAMASINDA

'TÜRK HAALAND' YAKIŞTIRMASI

MİRHAN'IN PERFORMANSI

Forvet hattına Wout Weghorst, Jackson Muleka ve eski yıldızı Cenk Tosun'u katan Beşiktaş'ın bu bölgeye bir takviye daha yapmayı planladığı gündeme geldi. Beşiktaş, Stuttgart forması giyen Mirhan İnan transferinde sona yaklaştı.Siyah-beyazlılar, 2020 yılında Bundesliga ekibi Stuttgart altyapısına transfer olan Mirhan İnan'ı kadrosuna katmak için girişimleri hızlandırdı. Beşiktaş, Alman ekibi ile sözleşmesi biten genç oyuncu ile anlaşma aşamasına geldi.1.88'lik boyu ve hızlı yapısıyla Norveçli Haaland'ı andıran 19 yaşındaki forvet için 'Türk Haaland' yorumları yapılırken, oyuncunun Türkiye U19 yaş grubunda da yer alması dikkatlerden kaçmadı.Mirhan, milli takım forması altında oynadığı 5 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi. Santrfor mevkisinde top koşturan genç futbolcu ayrıca on numara pozisyonunda da görev yapabiliyor.Babası Necmettin İnan, Almanya'da Reutlingen, TSV Glems, Soldenfi ngen ve Metzingen gibi takımlarda yardımcı antrenör ve teknik direktör olarak görev yaptı. Ayrıca Necmettin İnan uzun yıllar Türkiye'de profesyonel olarak futbol oynadı.