Türk futbolunun kara gecesi

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi'nde oynadıkları 2 maçta toplam 11 gol yiyerek mağlup olması Türk futbolunu derinden sarstı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Türk futbolunun kara gecesi
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01 Aralık 2023 01:10
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 5. haftada aldıkları skorlar şok etkisi yarattı.

Gruptan çıkma şansını geçtiğimiz maç haftasında yitiren Beşiktaş evinde Club Brugge'a 5-0 yenilirken, haftaya grubunda lider olarak giren Fenerbahçe deplasmanda Nordsjaelland'a 6-1 yenilerek grupta üçüncü sıraya geriledi.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş, kulüp tarihlerindeki en farklı Avrupa mağlubiyetlerinden birini alarak olumsuz anlamda unutulmayacak bir günü geride bırakmış oldular.

İki takımımızın aynı maç günü içinde 11 gol yemesi, Türk futbolu adına sarsıcı bir etki yarattı.

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