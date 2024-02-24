İngiltere Champhionship 34. hafta maçında Hull City, West Bromwich ile sahasında karşılaştı.



The MKM Stadium'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Hull City'nin golü 35. dakikada Fabio Carvalho'dan geldi. West Bromwich, 43. dakikada Darnell Furlong ile eşitliği yakaladı.



Hull City'de Abdülkadir Ömür maça 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı. Ozan tufan ise 78. dakikada oyuna dahil oldu.



West Bromwich'te Okay Yokuşlu 90 dakika süre aldı.



Hull City'nin bu sonuçla 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bromwich ise son 5 maçta 2. beraberliğini aldı.



West Bromwich bu sonuçla puanını 56'ya yükseltti. Hull City ise 55 yaptı. İki takım da haftayı play-off potasında kapatmayı garantiledi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU