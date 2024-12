Türk boksunda 'eski yapıyı değiştirme' mutluluğu

Türkiye Boks Federasyonunun yeni başkanı Suat Hekimoğlu, "eski yapıyı değiştirmeyi" başardıkları için çok mutlu olduğunu söyledi.



Federasyonun 6. olağan ve 8. mali genel kurulunda başkanlığa seçilen Hekimoğlu, AA muhabirine, her zaman Türk boksunun hizmetinde olacaklarını dile getirerek "Türk boksunun yukarı çıkabilmesi, bayrağımızın göndere çekilebilmesi için dünyada, olimpiyatlarda ve Avrupa'da derece alabilecek şekle getirmek için her şeyimi ortaya koyacağıma söz veriyorum." değerlendirmesinde bulundu.



Altyapıya büyük önem vereceklerini vurgulayan Hekimoğlu, "Alt minikler kategorisinde 4 yıldır Türkiye şampiyonası yapılmıyor. Yapmazsanız sporcu gelmez alttan. Eskiden bu şampiyona vardı. Şimdi onu yeniden aktive edeceğiz. Çocuklarımızı olimpiyatlara hazırlamak için altyapıdan başlamak gerekiyor. Bunların kamplarını yapacağız. Gerekirse ailelerini de misafir etmek istiyoruz. Kastamonu'da kamp eğitim merkezimiz buna müsait. Ailelerimizin talebi olursa çünkü onlar küçük evlatlarımız. Onları da oradan itibaren değerlendirmeye alacağız." diye konuştu.



Türkiye'nin kadın boksunda dünyada iddialı konuma geldiğini belirten Hekimoğlu, bunun da sporcuların özverisi sayesinde gerçekleştiğini vurguladı.



Hekimoğlu, kadın sporcularla da büyük başarılara imza atmayı hedeflediklerine değinerek "Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli ile konuştum. Kendilerinin hizmetinde olduğumuzu söyledim. Kamp yapmak istiyorsanız kamp. Her şeyde onlara yardımcı olacağım, olimpiyatlarda madalya sayımızı artıracağız."ifadelerini kullandı.



- "Türk boksu ve ulusumuz için bir mücadele içine gireceğiz"



Mart ayında düzenlenecek Dünya Boks Şampiyonası'nın kendileri için çok önemli olduğuna dikkati çeken Hekimoğlu, "21-26 Ocak tarihlerinde Türkiye Şampiyonası sonrası kamp düzenimizi alıp çocuklarımız nereye istiyorsa oraya göndereceğiz. Masraflarımız artacak ama biz bunu evlatlarımız, Türk boksu ve ulusumuz için bir mücadele içine gireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Türk boksunu hak ettiği yere getirmek istediklerini vurgulayan Hekimoğlu, seçimde rakibi Selçuk Aydın ile istişare içerisinde olacaklarını kaydederek şunları söyledi:



"Aynı mahallede büyüdük onunla. Kendisini çok severim. İyi de bir oy aldı. Türk boksunun en değerli boksörlerinden biridir. Bundan sonra da inşallah istişare içinde olacağız. Danışacağımız konular olacak çünkü bu işin mutfağından gelmiş birisi. Eski yapıyı değiştirmemiz gerekiyordu. Bunu başardık, çok mutluyuz. Selçuk kardeşim istediği sürece Türkiye Boks Federasyonu Başkanı olarak her konuda ona destek oluruz."