Turgutluspor U19'da Türkiye ikincisi

Turgutlsuspor, altyapıda U19 Bölgesel Gelişim Ligi'nde şampiyonluğu finalde seri penaltılarla kaybederek Türkiye ikincisi oldu.



Antalya'daki finallerde Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi 2 Nolu Sahası'nda yarı finalde 1461 Trabzon FK'yı seri penaltılarla 5-4 mağlup eden Turgutluspor, şampiyonluk için Isparta 32 Spor'la karşılaştı.



Başkan Gökhan Akın, Teknik Direktör Eray Gülay ve A Takım Kaleci Antrenörü İlhan Yıkmaz da final maçını tribünden takip etti. Normal süresi 1-1 berabere biten finali seri penaltı atışları sonrası 5-3 kaybeden Turgutlu, kupayı kaçırıp ikinci oldu.

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