Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
İşte Turgay Demir'in o yazısı;
"MORALLER DÜZELDİ"
"İkinci yarının başından itibaren yüklenen Beşiktaş'ta, yenilen golün "sorumlusu" Rafa Silva bu kez çok şık bir vuruşla beraberliği sağlayınca moraller de düzeldi. Rashica'nın attığı golde de topun rakibe çarparak ağlara gitmesi manidardı."
"SEZON BAŞINDAN BERİ SÖYLÜYORUM"
"Sezon başından beri söylüyorum Beşiktaş kadrosunun ana hatları muhteşem ama detaylarda sıkıntı var. Türkiye'nin en iyi kalecisi siyah beyazlıların elinde, en iyi 6-8 numarası Gedson ona keza."
"RAFA'YI KOYDUN MU AL SANA İSKELET"
"Emirhan Topçu, adı gibi topçunun kralı... Rafa'yı da koydun mu al sana iskelet.Macera aramadan bu iskeletin etrafını iyi donattığınızda sonuç alırsınız."
Turgay Demir: "Sezon başından beri söylüyorum"
Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş'ın Trabzonspor'u 2-1 yendiği maçı değerlendirdi.
Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş- Trabzonspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.
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