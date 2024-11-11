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Turgay Demir'den Gio'ya eleştiri: "Hollandalı Ismael"

Turgay Demir, Başakşehir maçı sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'a eleştiride bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Turgay Demir'den Gio'ya eleştiri: 'Hollandalı Ismael'
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11 Kasım 2024 10:00
Turgay Demir, Fotomaç'ta Beşiktaş'ın Başakşehir ile berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.

Demir, Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'a eleştiride bulundu ve 49 yaşındaki teknik adam, "Hollandalı Ismael" yorumu yaptı.

Turgay Demir'in yazısındaki o bölüm şu şekilde:

"Rakip beraberliğe razı onların lay lay lom hallerini anladık iyi de şampiyonluğa oynayan Beşiktaş nasıl bu kadar umursamaz bir görüntüdeydi onu pek anlamadık! Immobile yokmuş, kadro derinliği yetersizmiş türünden masalları birileri anlatsın, böyle şeylerin her zaman müşterisi vardır ama bana uymaz. Beşiktaş kadrosu her oyunu oynamaya yeterli fakat hakkıyla oynatacak bir teknik adamı yok Kartal'ın. Hikaye bu kadar basit. Giovanni Van Bronckhorst dediğimiz kısaca, Valerien Ismael'in Hollandalısı… Yani geçmiş olsun."

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