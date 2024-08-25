Deplasmanda Ankaragücü'nü yenen Central Hospital Ümraniyespor'un Teknik Direktörü Tuncay Şanlı heyecanı ve temposu çok yüksek bir maç oynadıklarını belirterek şunları kaydetti:



"Kazandığımız için bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, arkadaş dedim çünkü onlarla arkadaş gibiyiz, iyi bir ekip olmaya çalışıyoruz. Rakibimizi de biliyorduk, onlar için de çok önemliydi, ikimiz de son maçını kaybedip sahada bulunduk. Çok önemli oyunculara sahiplerdi, onların artılarını eksilerini çok iyi biliyorduk. Bugün bizim en önemli noktalarımızdan biri mücadele gücümüzün yüksek olmasıydı. Maçtan önce de oyuncu grubuyla bunu konuştuk. Daha ligin başındayız, yeni bir ekibiz, yeni arkadaşlarımız var, belki gelecek arkadaşlarımız da olacak. Kazanmak önemliydi, değerliydi, daha değerlisi mücadele gücümüz yüksekti."









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