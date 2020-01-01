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Tucker: "Houston Rockets'ta emekli olmak istiyorum"

Houston Rockets forveti P.J. Tucker, kariyerinin geri kalanını Rockets'ta geçirmek istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets forveti P.J. Tucker, kariyerinin geri kalanını Rockets'ta geçirmek istediğini söyledi.

Tucker, Rockets ve kısa kadrosu için önemli bir rol oynuyor. Fox Sports Direktörü Mark Berman'ın bildirdiğine göre, Tucker uzun süreli olarak Teksas'ta kalmayı düşünüyor:

"Houston'ı çok seviyorum. Bunu birçok kez söyledim. Bir Houston Rocket olarak emekli olmak istiyorum... Taraftarlar ve şehir, ilk günden beri beni kucakladı. Yani umarım bir anlaşma yapabilir ve bunu halledebiliriz."

Rockets kısa kadroyu yepyeni bir seviyeye taşıdı. Robert Covington ile başka bir kanat şutörü alan ekip, uzun süreli pivotu Clint Capela'yı takas etmişti.

Tucker, fiziksel oyunu ve rekabetçi duruşu nedeniyle Houston tarafından sevilen bir isim. Kendisi oyun içindeki "kirli işleri" yaparken, takımın süperstarları James Harden ve Russell Westbrook, kendi işlerini yapabiliyorlar.


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