Trezeguet, Galatasaray'ı bekliyor!

Trabzonspor'un en golcü ismi olan ve Beşiktaş ile Fenerbahçe maçlarında ağları havalandıran Trezeguet, Galatasaray maçını da dört gözle bekliyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trezeguet, Galatasaray'ı bekliyor!
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04 Şubat 2023 10:04
Trabzonspor'un bu sezon ligdeki en golcü futbolcusu olan Trezeguet, Galatasaray maçını iple çekiyor.

Şimdiye dek 7 kez ağları sarsan Mısırlı futbolcu, ilk yarıda Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gol atmayı başarmıştı. Tecrübeli futbolcu, Galatasaray filelerini de sarsarsa İstanbul'un üç büyüğüne karşı gol bulmuş olacak.

Trezeguet, zorlu müsabakada başarılı bir mücadele ortaya koyarak hem bu hedefe ulaşmayı, hem de takımına katkı sağlamayı istiyor.

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