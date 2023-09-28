Trendyol 1. Lig'in 7. haftası başlıyor

Trendyol 1. Lig'in 7. haftası Cuma günü İstanbul'da başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Trendyol 1. Lig'in 7. haftası başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Eylül 2023 12:27
Trendyol 1. Lig'de 7. hafta Cuma günü İstanbul'da oynanacak Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor maçıyla başlayacak.

1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:

29 Eylül Cuma:

20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

30 Eylül Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)

1 Ekim Pazar:

13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)

13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)

2 Ekim Pazartesi:

20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery