Trendyol 1. Lig'in 7. haftası başlıyor

Trendyol 1. Lig'de 7. hafta Cuma günü İstanbul'da oynanacak Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor maçıyla başlayacak.
1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
30 Eylül Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Ekim Pazar:
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)
1. Lig'de 7. hafta maçlarının programı şöyle:
29 Eylül Cuma:
20.00 Ümraniyespor-Teksüt Bandırmaspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
30 Eylül Cumartesi:
13.30 Tuzlaspor-ASTOR Enerji Şanlıurfaspor (Sancaktepe 15 Temmuz)
16.00 Bitexen Giresunspor-Altay (Çotanak Spor Kompleksi)
19.00 Gençlerbirliği-Manisa FK (Eryaman)
1 Ekim Pazar:
13.30 Bodrum FK-Ahlatcı Çorum FK (Bodrum İlçe)
13.30 Erzurumspor FK-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.00 Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)
19.00 Sakaryaspor-Eyüpspor (Yeni Sakarya Atatürk)
2 Ekim Pazartesi:
20.00 Göztepe-Adanaspor (Gürsel Aksel)