Trendyol 1. Lig'de son hafta başlıyor

Trendyol 1. Lig, 34'üncü ve son hafta karşılaşmalarına sahne olacak.



Haftanın açılış müsabakasında Ankara Keçiörengücü, Altay'ı konuk edecek. Aktepe Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 14.00'te başlayacak.



Günün diğer maçında ise Bitexen Giresunspor ile Ümraniyespor karşı karşıya gelecek. Saat 17.00'de başlayacak müsabaka, Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Trendyol 1. Lig'de son haftanın programı şu şekilde:



10 Mayıs Cuma:



14.00 Ankara Keçiörengücü-Altay (Aktepe)



17.00 Bitexen Giresunspor-Ümraniyespor (Çotanak Spor Kompleksi)



11 Mayıs Cumartesi:



16.00 Göztepe-Bodrum FK (Gürsel Aksel)



16.00 Boluspor-Ahlatcı Çorum FK (Bolu Atatürk)



16.00 Adanaspor-Teksüt Bandırmaspor (Yeni Adana)



16.00 Erzurumspor FK-Eyüpspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)



16.00 ASTOR Enerji Şanlıurfaspor-Manisa FK (11 Nisan)



16.00 Tuzlaspor-Gençlerbirliği (Sancaktepe 15 Temmuz)



16.00 Kocaelispor-Sakaryaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)





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