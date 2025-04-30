Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre 37. haftanın hakemleri, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.
Ligde tamamı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: İlker Yasin Avcı
Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor: Turgut Doman
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: Burak Olcar
Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Kurtay
Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu
Gençlerbirliği-Sakaryaspor: Zorbay Küçük
Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor: Kadir Sağlam
Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor: Alper Akarsu
Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Furkan Aksuoğlu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre 37. haftanın hakemleri, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.
Ligde tamamı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: İlker Yasin Avcı
Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor: Turgut Doman
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: Burak Olcar
Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Oğuzhan Çakır
Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Kurtay
Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu
Gençlerbirliği-Sakaryaspor: Zorbay Küçük
Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor: Kadir Sağlam
Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor: Alper Akarsu
Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Furkan Aksuoğlu