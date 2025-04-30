Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trendyol 1. Lig'de 37. hafta maçlarının hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Nisan 2025 20:01
Trendyol 1. Lig'in 37. haftasında oynanacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre 37. haftanın hakemleri, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi.

Ligde tamamı 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da başlayacak haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Ahlatcı Çorum FK-Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor: İlker Yasin Avcı

Erzurumspor FK-Central Hospital Ümraniyespor: Turgut Doman

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-MKE Ankaragücü: Burak Olcar

Esenler Erokspor-Uğur Okulları İstanbulspor: Oğuzhan Çakır

Siltaş Yapı Pendikspor-Solwie Energy Fatih Karagümrük: Ömer Faruk Kurtay

Manisa FK-Teksüt Bandırmaspor: Erdem Mertoğlu

Gençlerbirliği-Sakaryaspor: Zorbay Küçük

Alagöz Holding Iğdır FK-Kocaelispor: Kadir Sağlam

Amed Sportif Faaliyetler-Adanaspor: Alper Akarsu

Geosis Boluspor-Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor: Furkan Aksuoğlu

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.