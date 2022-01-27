Trabzonspor yeni transferlerin maliyetlerini açıkladı!

Trabzonspor, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen ile imzalanan sözleşmelerin detaylarını KAP'a bildirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Trabzonspor yeni transferlerin maliyetlerini açıkladı!
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27 Ocak 2022 17:50
Trabzonspor yeni transferleri Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in sözleşme detaylarını açıkladı.

Bordo-mavililer, 3 futbolcuyla da 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Her 3 futbolcunun da sözleşme şartları şu şekilde:

2021-22: 1.5 milyon TL
2022-23: 3 milyon TL
Sonraki sezonların ise bir önceki sezona göre Tüfe+Üfe/2 oranındaki artışa göre belirleneceği belirtildi.

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