Trabzonspor yeni transferlerin maliyetlerini açıkladı!

Trabzonspor yeni transferleri Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'in sözleşme detaylarını açıkladı.



Bordo-mavililer, 3 futbolcuyla da 4,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.



Her 3 futbolcunun da sözleşme şartları şu şekilde:



2021-22: 1.5 milyon TL

2022-23: 3 milyon TL

Sonraki sezonların ise bir önceki sezona göre Tüfe+Üfe/2 oranındaki artışa göre belirleneceği belirtildi.





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