Trabzonspor, Visca'ya alternatif arıyor

Trabzonspor, en az 2 ay sahalardan uzak kalması beklenen Edin Visca'nın yerine oyuncu bakmaya başladı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor, Visca'ya alternatif arıyor
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30 Aralık 2022 12:04
Sezonun ilk bölümünde sağ kanat problemi yaşayan Trabzonspor'da, Visca dönünce rahat bir nefes alınmıştı.

Ancak Bosnalı futbolcunun yeniden sakatlanması, planları değiştirdi. Bordo-Mavililer'in ara transfer döneminde sağ kanada oyuncu alma ihtimali yüksek.

Yabancı olarak akla gelen isim, daha önce de ciddi şekilde gündemde olan Masouras. 28 yaşındaki Yunan futbolcunun, Olympiakos'la 1yıl kontratı kaldı.

Yerli piyasasında ise Trabzonspor'un eski aşkı Efecan Karaca yeniden radara girecek.

Transferde maliyet faktörü, belirleyici etken olacak. 

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