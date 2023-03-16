Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oluyor!

Trabzonspor'da başkanlık seçimine tek liste ile girmeye hazırlanan mevcut Asbaşkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un 18. Başkanı olacak. Doğan'ın yönetim listesi büyük oranda netleşti...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oluyor!
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16 Mart 2023 11:45
Abdullah Avcı'nın istifasının hemen ardından başkan adaylığını resmen açıklayan Ertuğrul Doğan, olağanüstü seçime tek liste ile girecek.

Cuma günü saat 18.00'e kadar adayların Trabzonspor Divan Kurulu'na başvuru yapmaları gerekiyor. Mevcut durumda Doğan'ın karşısına aday çıkması beklenmezken, 2018'den bu yana Ahmet Ağaoğlu'nun sağ kolu olan mevcut Asbaşkan, Trabzonspor'un 18. Başkanı seçilecek.

18-19 Mart'ta yapılacak genel kurulda çoğunluğun sağlanması beklenmezken, seçim 25-26 Mart'ta gerçekleştirilecek. Liste çalışmalarında son aşamaya gelen Ertuğrul Doğan, ekibini büyük oranda netleştirdi.

Kesin liste haftaya

Doğan'ın yönetiminde Nevzat Kaya, Taner Saral, Serkan Kılıç, Zeyyat Kafkas, Sami Karaman, Ali Haydar Gedikli ve Faruk Hacıhaliloğlu gibi isimlerin yer alacağı öğrenildi. Kesin listeye önümüzdeki hafta son şekli verilecek.

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