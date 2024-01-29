Trabzonspor'un Sevilla'dan hedefi: Rafa Mir

Trabzonspor transfer haberleri: Trabzonspor, Sevilla forması giyen Rafa Mir ile ilgileniyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor'un Sevilla'dan hedefi: Rafa Mir
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29 Ocak 2024 21:06
Transfer çalışmalarına devam eden Trabzonspor, yeni hedefini belirledi.

Di Marzio'nun haberine göre, bordo-mavili takımın Sevilla forması giyen Rafa Mir ile ilgilendiği belirtildi.

Rafa Mir ile ayrıca İtalya'dan Torino ve Almanya'dan Wolfsburg'un ilgilendiği kaydedildi.

Bu takımlar arasında Torino'nun transfere en yakın takım olduğu öne sürüldü. İtalyan temsilcisinin 26 yaşındaki santrforu satın alma opsiyonuyla kiralamasının yakın olduğu kaydedildi.

Bu sezon Sevilla formasıyla La Liga'da 14 maça çıkan Rafa Mir, 2 kez gol sevinci yaşadı.

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