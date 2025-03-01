Trabzonspor'un gözü Piatek'te

Başakşehir ile kariyer sezonunu yaşayan Krzysztof Piatek sezon sonunda takımdan ayrılabilir. Trabzonspor Polonyalı golcüyle ilgileniyor.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un gözü Piatek'te
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01 Mart 2025 10:11
Son güncelleme 01 Mart 2025 10:15
Trendyol Süper Lig'in golcüsü Krzysztof Piatek Trabzonspor yolunda...

İddiaya göre Trabzonspor, sezon sonunda Simon Banza ve kulübü Braga'yla anlaşamazsa rotasını Başakşehir'in golcüsüne çevirecek.

GOL KRALLIĞINDA ZİRVEDE

Piatek, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 22 maçta 18 gol kaydetti. Polonyalı oyuncu gol krallığı listesinde zirvede yer alıyor. Piatek 2023-2024 sezonunda Hertha Berlin'den bedelsiz olarak kadroya katılmıştı.

Başakşehir formasıyla 73 maça çıkan golcü oyuncu bu maçlarda 45 gol atarken 9 da asist kaydetti. 

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