Trabzonspor'un genç kalecisinin YKS başarısı

Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Kağan Moradaoğlu YKS 2022'de, eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu. Sporcunun zeki, çevik, ahlaklısı." ifadelerine yer verildi.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Kağan Moradaoğlu YKS 2022'de, eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu. Sporcunun zeki, çevik, ahlaklısı." ifadelerine yer verildi.
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