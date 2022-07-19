Trabzonspor'un genç kalecisinin YKS başarısı

Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, YKS eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un genç kalecisinin YKS başarısı
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19 Temmuz 2022 17:23
Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kalecimiz Kağan Moradaoğlu YKS 2022'de, eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu. Sporcunun zeki, çevik, ahlaklısı." ifadelerine yer verildi.

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