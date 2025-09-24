24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Trabzonspor'un duvarı: Batagov

Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, 6. haftaya kadar oynadığı maçlarda savunmada etkileyici bir performans sergiledi.

24 Eylül 2025 11:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: Trabzonspor.org
Trabzonspor'un Ukraynalı stoperi Arseniy Batagov, maçlarda gösterdiği performansla dikkat çekti.

Ligin 6'ncı haftasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Batagov, sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda yerini Baniya'ya bırakmıştı. Sakin yapısı, doğru pozisyon alma becerisi ve geriden oyun kurulumuna sağladığı katkıyla öne çıkan 23 yaşındaki stoper, savunmanın en önemli isimlerinden biri olmayı başardı. Yalnızca savunma performansıyla değil, geriden başlattığı ataklarla da farkını gösteren Ukraynalı, uzun pas isabetinde ciddi gelişim gösterdi. Kanatlara ve forvet arkasına gönderdiği toplarla oyunun yönünü değiştirebiliyor. EN İYİ TOP KAPAN SAVUNMACI

Batagov maç başına 1.8 top kapma becerisi ile Trabzonspor'un en çok top kapan ismi konumunda. Bu alanda Süper Lig ortalamalarının üzerinde bir performans sergileyen Ukraynalı stoperin savunmadaki agresifliği ve rakibi bozma becerisiyle ön plana çıkıyor.

TECRÜBEYLE YAN YANA


Trabzonspor teknik heyeti, Arseniy Batagov'un fiziksel dayanıklılığı, pozisyon bilgisi ve oyun görüşünü geliştirmek için program uygularken, Stefan Savic gibi önemli bir tecrübeli isim ile yan yana oynaması da gelişimine önemli katkı sağlıyor. 23 yaşındaki futbolcunun gelişim süreci, kulüp için önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
