Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 12 maçta 31 puan kaybetti.
Ligde 24 maç sonunda 32 puan toplayan bordo-mavililer, dış sahada 12 karşılaşmada 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşarken galibiyet elde edemedi.
Karadeniz ekibi, dış sahada 5 puan hanesine yazdırabilirken 31 puan yitirdi.
- İç sahadaki başarısını, deplasmana yansıtamadı
Trabzonspor, ligde 26 haftalık bölümde kendi evindeki 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.
Karadeniz ekibi, iç sahada 27 puan toplayarak maç başına 2,25 puan ortalaması elde ederken dış sahada 0,41 puan ortalamasında kaldı.
- Trabzon'da daha golcü
Trabzonspor, ligin 26. haftası sonunda attığı 39 golün 30'unu iç sahada kaydetti.
Karadeniz ekibi, iç sahada 12 maçta 2,5 gol ortalamasıyla oynarken deplasmanda 12 müsabakada 9 golle 0,75 gol ortalamasında kaldı.
- Sahasındaki ve deplasmandaki maçlar
Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahadaki 12 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK'yi 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u ise 4-0 mağlup etti, Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı.
Bordo-mavililer, deplasmandaki 12 müsabakada ise Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 ve TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.
Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor!
Ligde 24 maç sonunda 32 puan elde eden Trabzonspor, dış sahada 12 karşılaşmada 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle 5 puan toplarken 31 puanı hanesine yazdıramadı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 12 maçta 31 puan kaybetti.
- 15:55 Bodrum FK 15 hafta sonra düze çıktı
- 15:11 Totti ve Cassano tartıştı: Mourinho!
- 14:56 Bayern Münih'te 5 numaralı forma emekli ediliyor!
- 14:46 Icardi oturdu, 'turistik yer' seçildi
- 14:40 Beşiktaş'a joker genç: Toby Collyer
- 14:30 Serdal Adalı, canlı yayına konuk olacak
- 14:27 Zeynep Sönmez, Indian Wells elemelerinde final turuna yükseldi
- 14:25 Serdal Adalı'nın tahmini doğru çıktı
- 14:20 Sivasspor'da kötü gidişat sürüyor
- 14:14 Fenerbahçe Beko'dan Euroleague'de tarihe geçen ribaunt performansı
- 14:11 Türkiye Kürek Şampiyonası Meriç Nehri'nde yapılacak
- 14:08 Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor!
- 14:05 Sivasspor, kazanmayı unuttu
- 14:03 Çorum FK, 1. Lig'de Boluspor'u ağırlayacak
- 14:00 Kick boksta Wako Dünya Kupası, Antalya'da yapılacak
- 13:58 THY, CEV Kupası yarı final ilk maçında Igor Gorgonzola'ya konuk
- 13:47 GM'ler, Trae Young'ın geleceğini yakın takipte
- 13:46 "Wizards, Bradley Beal'ı geri almayı düşündü" iddiası
- 13:46 Dallas Mavericks, bilet fiyatlarını artırıyor
- 13:41 İsrail'e kırmızı kart göster çağrısına destekler devam ediyor
- 13:24 İtalya'da Gökhan İnler fırtınası!
- 12:59 En-Nesyri, rekora 8 gol uzaklıkta!
- 12:50 Beşiktaş'ta Paulista da iyileşti, tribüne kim çıkacak?
- 12:49 Sivasspor'da teknik direktör değişikliği!
- 12:45 Beşiktaş Solskjaer ile savunmada da toparlandı!
- 12:44 Tüzemen: "Okan Hoca tükenmişlik sendromunda"
- 12:44 Jose Mourinho: "4 puan fark da kapanacak!"
- 12:37 Galatasaray'da yıldızlar endişe yaratıyor!
- 12:30 Fenerbahçe - Rangers maçına İspanyol hakem
- 12:28 Okan Buruk'tan Alanyaspor öncesi karar!
- 12:16 Roma, Victor Nelsson'u geri gönderiyor!
- 12:03 Cenk Tosun'dan Japonya'ya yeşil ışık
- 11:55 Meyers Leonard emekli oldu
- 11:54 NBA'den Ty Jerome'a 25 bin dolar para cezası
- 11:54 Kerr: "Stepsler çalınsa, NBA'in kalitesi artacak"
- 11:53 Galatasaray'da Fernando Muslera sevindirdi
- 11:53 Irving, diz burkulmasına rağmen faul atışlarını attı!
- 11:45 Fenerbahçe taraftarın yüzünü Borsa'da güldürdü
- 11:41 Galatasaray'daki düşüşün 7 sebebi!
- 11:29 Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu
- 11:27 Beşiktaş'ta Ciro Immobile'ye özel program
- 11:16 Emirhan Topçu: "Kartal gibi uçacağım"
- 11:16 Beşiktaş, Eurocup'ta çeyrek final bileti için sahada
- 11:05 Ciro Immobile golü unuttu
- 11:01 THY Euroleague'de 28. hafta heyecanı başlıyor
- 10:50 Fenerbahçe ve Vakıfbank, Avrupa'da kozlarını paylaşacak
- 10:38 Mario Lemina'dan olumlu etki
- 10:34 Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor
- 10:28 Okan Buruk'tan Yunus Akgün kararı
- 10:25 Beşiktaş'ta gönül birliği!
- 10:18 Trabzonspor'un gençleri, Avrupa'da tarih yazmak istiyor
- 10:16 Galatasaray'ın ayarını pastalar - partiler bozdu
- 10:05 Thunder, Rockets'ı Shai Gilgeous-Alexander'ın 51 sayısıyla yendi
- 10:04 Beşiktaş Solskjaer ile yüksekten uçuyor
- 10:03 Yapay zekanın Süper Lig şampiyonluk tahmini
- 09:57 Galatasaray, Unicaja'ya ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor
- 09:51 Galatasaray'da puanlar Osimhen'den
- 09:41 Zirve yarışına Milan Skriniar etkisi!
- 09:39 Fenerbahçe için Rangers karşısında tarihe geçme fırsatı
- 09:30 Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı!
Bayern Münih'te 5 numaralı forma emekli ediliyor!
İtalya'da Gökhan İnler fırtınası!
FA Cup'ta son çeyrek finalist uzatmalarla Nottingham Forest!
Juventus'tan üst üste 5. galibiyet
Nathan Ake'den sakatlık açıklaması!
Vinicius Junior'dan Ballon d'Or açıklaması!
Fabio Capello'dan Messi ve Yamal kıyası!
Onana, Manchester United'dan ayrılmak istemiyor!
Milan'da Reijnders'a yeni sözleşme!
Szczesny'den Barcelona ve gelecek açıklaması!
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
Roma, Victor Nelsson'u geri gönderiyor!
-
2
Bayern Münih'te Sacha Boey kararı!
-
3
Galatasaray'da 2 yıldız geri dönüyor
-
4
Fatih Terim'in takımı Al-Shabab'ta kriz çıktı!
-
5
İbrahim Hatipoğlu: "Bir yere kaçmıyoruz!"
-
6
Muslera duruma el koydu: "Konsantre olalım"
-
7
Yusuf Akçiçek için geliyorlar!
-
8
Julio Cesar: "Mourinho bir dahidir!"
-
9
Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu
-
10
Galatasaray'ın ayarını pastalar - partiler bozdu