Trabzonspor'un deplasman kabusu sürüyor!

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Trabzonspor, dış sahada 12 maçta 31 puan kaybetti.



Ligde 24 maç sonunda 32 puan toplayan bordo-mavililer, dış sahada 12 karşılaşmada 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşarken galibiyet elde edemedi.



Karadeniz ekibi, dış sahada 5 puan hanesine yazdırabilirken 31 puan yitirdi.



- İç sahadaki başarısını, deplasmana yansıtamadı



Trabzonspor, ligde 26 haftalık bölümde kendi evindeki 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı.



Karadeniz ekibi, iç sahada 27 puan toplayarak maç başına 2,25 puan ortalaması elde ederken dış sahada 0,41 puan ortalamasında kaldı.



- Trabzon'da daha golcü



Trabzonspor, ligin 26. haftası sonunda attığı 39 golün 30'unu iç sahada kaydetti.



Karadeniz ekibi, iç sahada 12 maçta 2,5 gol ortalamasıyla oynarken deplasmanda 12 müsabakada 9 golle 0,75 gol ortalamasında kaldı.



- Sahasındaki ve deplasmandaki maçlar



Trabzonspor, Süper Lig'de iç sahadaki 12 lig maçında TÜMOSAN Konyaspor ve Gaziantep FK'yi 3-2, RAMS Başakşehir, Sipay Bodrum FK ve ikas Eyüpspor'u 1-0, Adana Demirspor ve Onvo Antalyaspor'u 5-0, Net Global Sivasspor'u ise 4-0 mağlup etti, Beşiktaş ile 1-1, Bellona Kayserispor ve Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibi, sahasındaki tek yenilgiyi 90+12. dakikada yediği golle Fenerbahçe karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı.



Bordo-mavililer, deplasmandaki 12 müsabakada ise Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor, Gaziantep FK ve Bellona Kayserispor ile 0-0, Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kalırken Göztepe, Corendon Alanyaspor, Reeder Samsunspor ve Beşiktaş'a 2-1, Çaykur Rizespor'a 3-1, Galatasaray'a 4-3 ve TÜMOSAN Konyaspor'a 1-0 yenildi.



