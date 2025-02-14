Trabzonspor'un Beşiktaş kadrosunda sürpriz!

Süper Lig'de Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin kadroda yer alması dikkat çekti. Bordo-mavililer, hafta içinde Nwakaeme için sakatlık açıklaması yapmıştı. Trabzonspor'un çarşamba günü yaptığı açıklamasında, "Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." denilmişti. Tony Nwakaeme'nin, "Arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum" dediği ve kafileye dahil edildiği ortaya çıktı.
Trabzonspor'da yeni transfer Tim Jabol-Folcarelli de Beşiktaş maçının kamp kadrosunda yer aldı.
Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:
Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme'nin kadroda yer alması dikkat çekti. Bordo-mavililer, hafta içinde Nwakaeme için sakatlık açıklaması yapmıştı. Trabzonspor'un çarşamba günü yaptığı açıklamasında, "Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ bacak alt arka adalesinde yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." denilmişti. Tony Nwakaeme'nin, "Arkadaşlarımın yanında olmak istiyorum" dediği ve kafileye dahil edildiği ortaya çıktı.
Trabzonspor'da yeni transfer Tim Jabol-Folcarelli de Beşiktaş maçının kamp kadrosunda yer aldı.
Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:
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